HelloFresh Aktie News: HelloFresh verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von HelloFresh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 25,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,97 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,44 EUR. Zuletzt wechselten 247.782 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,65 EUR am 05.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 53,79 EUR angegeben.

HelloFresh ließ sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.957,10 EUR umgesetzt, gegenüber 1.555,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HelloFresh wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

