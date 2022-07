HelloFresh Aktie News: HelloFresh haussiert am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 34,90 EUR

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die HelloFresh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 35,01 EUR zu. In der Spitze legte die HelloFresh-Aktie bis auf 35,11 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HelloFresh-Aktien beläuft sich auf 259.153 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,50 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,09 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,57 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,71 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 28.04.2022. Beim Umsatz wurden 1.915,40 EUR gegenüber 1.108,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HelloFresh wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen. HelloFresh dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

