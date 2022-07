HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 25,92 EUR

Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die HelloFresh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,55 EUR ab. Der Kurs der HelloFresh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.158 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HelloFresh-Aktie somit 72,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 24,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 7,45 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,71 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HelloFresh am 28.04.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.915,40 EUR – ein Plus von 72,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.108,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. HelloFresh dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,19 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

HelloFresh-Aktie nach Abstufung tiefrot - Zweijahrestief erreicht

HelloFresh-Aktie bricht ein: HelloFresh passt Jahresziele an

Delivery Hero-Aktie unter Druck: Abstufung belastet Delivery Hero

