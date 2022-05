HelloFresh Aktie News: HelloFresh präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 35,76 EUR

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die HelloFresh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 35,86 EUR zu. Die HelloFresh-Aktie legte bis auf 36,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HelloFresh-Aktien beläuft sich auf 631.532 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,50 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 63,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 30,60 EUR. Abschläge von 17,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 74,61 EUR.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.915,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.442,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 15.08.2023.

In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

