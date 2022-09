Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 04:22 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 63,32 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.408 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 83,90 EUR erreichte der Titel am 02.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 11,95 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 71,93 EUR angegeben.

Am 15.08.2022 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.968,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Henkel vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Henkel vz-Aktie angepasst

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG