Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 73,10 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 73,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,18 EUR. Bei 72,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 98.834 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. 7,85 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2023 bei 63,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 13,71 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,55 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.642,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

