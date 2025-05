Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 67,34 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 67,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 67,10 EUR. Bei 68,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 22.905 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 23,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 14.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,51 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie unter Druck: Henkel verzeichnet leichtes Umsatzminus

Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse