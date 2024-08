Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 78,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 78,20 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 77,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.028 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,64 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,75 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,36 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Juli 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet