Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gefragt

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 67,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 67,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 46.329 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,96 EUR am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,27 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

