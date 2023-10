Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,64 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 67,64 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,38 EUR nach. Bei 67,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.980 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,96 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 11,35 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,27 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

