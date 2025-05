Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag höher

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 69,36 EUR.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 69,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.014 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,60 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 4,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 84,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

