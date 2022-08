Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 63,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 63,62 EUR. Mit einem Wert von 63,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.841 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,96 EUR erreichte der Titel am 12.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,42 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,93 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.092,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.999,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 15.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,59 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

