Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 82,66 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 82,66 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 82,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,94 EUR nach. Bei 82,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 95.697 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2024 Kursverluste bis auf 66,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 85,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX aktuell: DAX startet in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu