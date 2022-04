Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag billiger

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 58,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 58,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.269 Henkel vz-Aktien.

Am 13.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,61 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 78,53 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,77 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,05 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

