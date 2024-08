Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 77,26 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 77,26 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,14 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.430 Henkel vz-Aktien.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 17,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

