Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 83,86 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 83,86 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 83,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.376 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,18 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

