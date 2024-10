Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 81,92 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 81,92 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 81,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,56 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 60.855 Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 4,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,44 EUR am 21.10.2023. Mit einem Kursverlust von 18,90 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,20 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus