Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,56 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 83,56 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 84,24 EUR. Bei 83,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 106.015 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 3,87 Prozent niedriger. Am 04.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 19,99 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 85,70 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,33 EUR je Aktie aus.

