Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 82,92 EUR.

Mit einem Kurs von 82,92 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 82,94 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,78 EUR nach. Bei 82,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.002 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 3,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 66,44 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 24,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,20 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

