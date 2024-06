Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 85,14 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 85,14 EUR. Bei 85,14 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 85,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.177 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 0,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 22,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 14.08.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie.

