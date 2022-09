Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittag

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 63,12 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 63,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,54 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 91.454 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 24,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,60 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 71,40 EUR.

Am 15.08.2022 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.271,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie schwächelt: Goldman Sachs senkt Kursziel

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Henkel vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG