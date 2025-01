Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 84,00 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 83,84 EUR ein. Bei 84,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.730 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,19 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Henkel vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

