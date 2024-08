Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 79,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 79,08 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 79,16 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 79,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.697 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,42 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,20 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,24 EUR je Aktie belaufen.

