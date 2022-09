Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 63,16 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 62,84 EUR. Bei 63,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 25.176 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2022 auf bis zu 56,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 11,67 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 15.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.968,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,80 EUR je Aktie.

