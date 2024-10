Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Montagmittag fester

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 82,80 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 82,80 EUR. Bei 83,24 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 21.322 Stück.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,55 Prozent. Bei 66,44 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,20 EUR an.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag