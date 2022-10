Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 62,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 63,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 179.957 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,60 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Abschläge von 11,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,86 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 15.08.2022. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 3,87 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG