Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,80 EUR ab.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 77,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 77,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,18 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.464 Stück gehandelt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,21 Prozent. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Abschläge von 15,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,70 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Henkel vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone

Bernstein Research: Market-Perform für Henkel vz-Aktie