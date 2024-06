Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 83,14 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 83,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 82,66 EUR. Bei 83,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.865 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 26,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 EUR je Henkel vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 79,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

