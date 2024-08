Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag in Grün

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 78,48 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 78,48 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,90 EUR. Bei 78,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 65.592 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Mit einem Kursverlust von 16,06 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,70 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,31 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie