Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 82,38 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,38 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 82,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.591 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,59 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

