Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 80,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 80,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.344 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 18,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,70 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

