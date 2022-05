Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 62,64 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 62,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 17.520 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,28 EUR erreichte der Titel am 27.05.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,87 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.271,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Henkel vz am 15.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

