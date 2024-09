Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 81,52 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 81,52 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,78 EUR zu. Bei 81,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 73.178 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,44 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,34 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

