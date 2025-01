Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 83,54 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 83,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 83,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 128.181 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 4,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,21 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen