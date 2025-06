Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 67,72 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 67,72 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.464 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,22 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,40 EUR je Aktie.

