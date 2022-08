Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittag an

Das Papier von Henkel vz legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 66,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 66,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 94.852 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 84,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,58 Prozent. Am 29.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,67 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 15.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.271,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR in den Büchern standen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie im Plus: Henkel im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang - Umsatzprognose für Gesamtjahr angehoben

So schätzen die Analysten die Henkel vz-Aktie im Juli 2022 ein

Henkel will wegen Erdgas-Herausforderung Kohle und Öl wohl temporär länger einsetzen - Henkel-Aktie fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA