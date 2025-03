Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 72,82 EUR nach.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 72,82 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,72 EUR nach. Bei 73,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 242.858 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 4,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Henkel vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,44 EUR an.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

