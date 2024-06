Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 82,34 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 82,34 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,32 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,20 EUR. Zuletzt wechselten 100.444 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 4,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 79,64 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Henkel vz-Aktie.

