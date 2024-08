Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagnachmittag südwärts

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 80,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 80,88 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 80,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.568 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,01 Prozent. Bei einem Wert von 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,70 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,32 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone