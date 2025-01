Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 83,84 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,84 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,48 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,56 EUR ab. Bei 83,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.399 Henkel vz-Aktien.

Bei 86,92 EUR markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,21 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

