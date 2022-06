Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag fester

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 60,94 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 61,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 60,60 EUR. Bisher wurden heute 155.525 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2021 bei 90,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 7,74 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 73,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.271,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.968,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,21 EUR im Jahr 2023 aus.

