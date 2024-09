Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 81,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 81,94 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,98 EUR aus. Bei 81,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 7.415 Stück.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,64 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Abschläge von 19,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,20 EUR aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

