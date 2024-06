Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Vormittag

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,70 EUR.

Mit einem Wert von 83,70 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,62 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,94 EUR. Bisher wurden heute 6.365 Henkel vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 21,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 79,64 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,10 EUR je Aktie belaufen.

