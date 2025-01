Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 84,04 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,48 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.317 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 86,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,21 EUR an.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

