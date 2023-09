Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 67,56 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 67,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.001 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,27 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.509,00 EUR im Vergleich zu 5.271,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

