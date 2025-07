HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Donnerstagnachmittag an

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 106,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 106,70 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 106,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.456 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 2,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 291,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,629 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

