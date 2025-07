HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag gefragt

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 105,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 105,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 105,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.792 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 74,19 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,629 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

