HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 101,70 EUR.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 101,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.968 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,08 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 73,18 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,629 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 77,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

