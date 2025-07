HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von HENSOLDT

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 101,90 EUR abwärts.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 101,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.788 HENSOLDT-Aktien.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit Abgaben von 73,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,629 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 77,00 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

