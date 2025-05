HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Tiefenrausch

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,5 Prozent auf 67,25 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 8,5 Prozent auf 67,25 EUR ab. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 63,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.026.775 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 81,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 16,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,656 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,40 EUR.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

